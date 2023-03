F1 | Carlos Sainz | “Un’amara sorpresa essere quarta forza in pista”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) Un esito deludente. Il GP dell’Arabia Saudita, secondo round del Mondiale 2023 di F1, è andato in archivio e per la Ferrari si confermano le grandi difficoltà che si erano già evidenziate nel corso dell’esordio mondiale in Bahrain. La SF-23 si è dimostrata poco performante sul passo gara e nei fatti è stata laina Gedda, preceduta dalla Red Bull, dall’Aston e dalla Mercedes. Un riscontro decisamente negativo e sorprendente per quelle che erano le aspettative a Maranello. Una macchina che non funziona, allo stato attuale delle cose, in difficoltà soprattutto quando vengono usate le mescole più dure del compound messo a disposizione da Pirelli. Per questo il sesto posto dello spagnolo, a precedere il monegasco Charles Leclerc, ha posto l’accento su una situazione molto ...