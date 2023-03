(Di domenica 19 marzo 2023) Charlesnon nasconde la delusione dopo il settimo posto inSaudita in un Gp dove la Ferrari non è mai stata protagonista: "Ho solo pensato a portare a casa dei punti, c'è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : È un mondiale a velocità differenziata, con la Red Bull imprendibile e una Ferrari che deve cercare i decimi e non… - glooit : F1: Arabia; Leclerc amaro 'tanto lavoro da fare' leggi su Gloo - Formula1WM : Al termine del deludente GP dell’Arabia Saudita, #CharlesLeclerc ha analizzato la sua giornata e la deludente prest… - sotirias : RT @PieroLadisa: Lo scorso anno in Arabia Saudita la Ferrari si giocava la vittoria con Leclerc. Oggi il Cavallino prende paga anche dalla… - masterx_iulm : Nel #GPArabiaSaudita è ancora trionfo #RedBull. Primo Perez, secondo #verstappen. Malissimo le Ferrari (Sainz sesto… -

Doppietta Red Bull: il messicano Sergio Perez ha vinto alla grande il GPSaudita, secondo ... Ancora anonima la prova della Ferrari: Sainz sesto,settimo. Sul podio accanto alle due Red ...Con però l'eccezione Alonso Vasseur è fiducioso per il Gp dell'Saudita, maperde già 10 posizioni in grigliaÈ stata una gara senza soddisfazioni quella di CharlesinSaudita. Scattato dalla dodicesima posizione in griglia, il monegasco ha concluso in una deludente settima posizione alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz. Partito con ...

Leclerc: "Ho dato tutto, ma la Red Bull è superiore". Sainz: "Nel GP una Ferrari da podio" La Gazzetta dello Sport

Il team di Maranello anche in Arabia ha dovuto giocare in difesa, con Sainz sesto che ha preceduto l’altra rossa di Leclerc. Ancora una volta sono emersi tutti i limiti in gara di una SF23 che ...È stata una gara senza soddisfazioni quella di Charles Leclerc in Arabia Saudita. Scattato dalla dodicesima posizione in griglia, il monegasco ha concluso in una deludente settima posizione alle ...