F1: Arabia; 10' penalità ad Alonso, sul podio sale Russell (Di domenica 19 marzo 2023) Cambia il podio nel Gp dell'Arabia Saudita. 10'' di penalità a Fernndo Alonso per non aver scontato i 5'' di sanzione in modo corretto durante il GP. Sfuma il centesimo podio in carriera del pilota ...

Formula 1, Perez vince il Gp Arabia Saudita davanti a Verstappen: doppietta Red Bull ... le qualifiche del Gp in Arabia Saudita: pole a Perez Alla partenza grande spunto di Alonso che si mette in testa ma i commissari di gara gli infliggono 5 secondi di penalità per posizione non ... Alonso penalizzato non le manda a dire: 'Brutta figura per la FIA' Guarda anche GP Arabia Saudita GP Arabia Saudita, le foto della gara di Jeddah Cosa ha detto Alonso ... ma non ha risparmiato una stoccata alla FIA: " Fa uno' male prendere il podio con una penalità, ... F1: Arabia; 10' penalità ad Alonso, sul podio sale Russell Cambia il podio nel Gp dell'Arabia Saudita. 10'' di penalità a Fernndo Alonso per non aver scontato i 5'' di sanzione in modo corretto durante il GP. Sfuma il centesimo podio in carriera del pilota della Aston Martin e Gerorge ...