Eurofollia sull' ultima tassa occulta | sette miliardi da pagare per colpa dell' Ue

(Di domenica 19 marzo 2023) Quasiin più di spese di interessi dasu prestiti e mutui per imprese e famiglie fino al 2024. È la graziosa «» che ci ha regalatola presidentea Bce Christine Lagarde decidendo il rialzoo 0,50 per cento dei tassi. Il calcolo lo ha fatto Confesercenti che lancia l'allarme per le manovre «spericolate»a Banca Centrale Europea. «I rialzi dei tassi hanno un impatto rilevantea spesae famiglie - avverte l'associazione -. Proseguire ancora in questa direzione rischia di mettere in forse la già fragile ripresa dei consumi. E anche di annullare i possibili effetti positivi'eventuale riduzione'imposizionee ...

...europea sulla casa che stanga gli italiani o di chi ha alimentato l'ennesimadello stop ... Lo dichiara Annalisa Tardino, commissario della Lega Sicilia'intervento di oggi durante il ...... "stangata", "". In pillole il testo approvato ieri prevede che tutte le nuove ... La modifica al testo stabilisce che entro il 2027 e poi ogni due anni "la Commissione dovrà relazionare'...L'impressione è che, a dispetto che'automotive, la trincea della capitali scettiche questa ... In Italia la maggioranza, compatta, ha gridato alla nuova "". Per la Lega "l'Ue mette le ...

Tovaglieri (Lega): la direttiva UE sulle case green è l'ennesima ... EURACTIV Italia

«I rialzi dei tassi hanno un impatto rilevante sulla spesa delle famiglie- avverte l’associazione - Proseguire ancora in questa direzione rischia di mettere in forse la già fragile ripresa dei consumi ...Nota dell'Eurodeputato Carlo Fidanza in merito al regolamento UE delle emissioni industriali. “Il regolamento Ue sulle emissioni industriali è l’ennesima mazzata contro l’Italia e in particolare contr ...