Esplorare l’Islanda | le meraviglie del paese del fuoco e del ghiaccio – PARTE 2

(Di domenica 19 marzo 2023) Ecco la secondadel viaggio che ho fatto in Islanda nel 2021! Per chi si fosse perso la prima1 La cascata Gullfoss La cascata Gullfoss, che significa “cascata d’oro” in islandese, è una delle attrazioni più iconiche del. Situata sul fiume Hvítá nella regione del sud-ovest dell’isola, la cascata si compone di due cascate che si uniscono formando una spettacolare cascata a doppia caduta che si estende per 32 metri di altezza. La cascata Gullfoss è stata creata dall’erosione causata dalle acque del fiume Hvítá, che scorre attraverso una stretta gola formata da basalto e arenaria. L’acqua scrosciante produce un rumore assordante e produce spruzzi che creano bellissimi arcobaleni visibili in una giornata di sole. La cascata Gullfoss è particolarmente famosa per la sua ...