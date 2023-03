Esplode miniera di carbone | 21 morti Ma il presidente è “green” e Greta tace

(Di domenica 19 marzo 2023) Il 96% del fentanil sequestrato negli Stati Uniti entra attraverso il Messico I sequestri sono concentrati a San Diego e Tucson, che confinano con gli stati della Bassa California e di Sonora, gli stati con più fentanyl confiscato sul lato messicano. Le città con il maggior numero di sequestri ed esportazione illegale di fentanil in Messico sono Tijuana, Ensenada, Opodepe, San Luis Río Colorado, Nogales e Culiacán, nello stato di Sinaloa, feudo dell’omonimo cartello. Il Messico batte il suo record di omicidi nel 2023. Lunedì scorso, ilAndrés Manuel López Obrador aveva detto che il Messico è più sicuro degli Stati Uniti, un paese che soffre di una crisi a causa delleper overdose di fentanil. Per la cronaca, da quando AMLO è al potere, iammazzati sono già stati 153mila. Il Venezuela depenalizza i rapporti ...

Una potente esplosione in una miniera di carbone nella Colombia centrale, che ha coinvolto altre quattro miniere collegate da tunnel, ha ucciso almeno 11 ...(LaPresse) Una potente esplosione in una miniera di carbone nella Colombia centrale, che ha coinvolto altre quattro miniere collegate da tunnel, ...