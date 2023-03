Esplode falò a Taranto, ci sono feriti, anche bambini (Di domenica 19 marzo 2023) Una forte esplosione si è verificata durante l'accensione di un falò organizzato abusivamente per strada in occasione del giorno di san Giuseppe in via Grazia Deledda, al quartiere Tamburi di Taranto. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) Una forte esplosione si è verificata durante l'accensione di unorganizzato abusivamente per strada in occasione del giorno di san Giuseppe in via Grazia Deledda, al quartiere Tamburi di. ...

Taranto, esplode falò abusivo organizzato per San Giuseppe. Diversi feriti tra cui anche bambini - Il falò era stata organizzato in maniera abusiva per il giorno di San Giuseppe, abitudine che nei giorni scorsi la Polizia Locale con diversi interventi aveva in qualche modo cercato di scoraggiare. Gran parte dei commenti dei cittadini condannano la pratica abusiva del falò e la sua pericolosità. Nei giorni scorsi la Polizia locale e Kyma Ambiente hanno sequestrato svariate tonnellate di legna.