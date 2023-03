Esclusiva – Il Psg voleva Kim | la risposta secca del difensore del Napoli

(Di domenica 19 marzo 2023) Il Psg ha fatto un sondaggio per Kim Min-jae,delche piace anche alle ad altre big d’Europa. Aurelio De Laurentiis si vuole tenere stretti i suoi campioni, chiunque li voglia dovrà pagare una cifra veramente importante per portarli via da. Inoltre non è detto che gli stessi interessati vogliano partire. È il caso di Kim a cui è arrivato un sondaggio importante da parte del club francese che di certo non ha problemi a versare la clausola rescissoria, valida solo per le prime settimane di giugno. Kim rifiuta il Psg Secondo alcune informazioni che sono arrivate alla nostra redazione, nei giorni scorsi ci sono stati importanti movimenti da parte di procuratori e intermediari. Contatti più fitti di quelli che ci sono sempre, visto che nella squadra di Luciano Spalletti ci sono top player che potrebbero giocare in ...

Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro verrà trasmesso in diretta e in...

Psg-Rennes è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:05: statistiche, probabili formazioni, pronostici.