Era ora | Edoardo Leo e Barbara Ronchi | Il tempo? È il nostro nemico comune!

(Di domenica 19 marzo 2023) Un looprale, le scene da rifare, l'incomunicabilità:Leo eraccontano la commedia Era ora, diretta da Alessandro Aronadio. In streaming su Netflix. L'idea per il film arriva da Long Story Short, film australiano di Josh Lawson. Ma Era ora, diretto da Alessandro Aronadio, non è solo un remake. Piuttosto, è una commedia leggera (ma nemmeno poi troppo) in cui potersi riconoscere. Il motivo? Perché tutti, prima o poi, finiamo a fare i conti con il fattore. La storia, infatti, racconta di Dante ed Alice: l'uomo, appena compiuti quarant'anni, si ritrova all'improvviso nel bel mezzo di un looprale. È costretto a rivivere solo il giorno del suo compleanno, di anno in anno. La vita va avanti, lui resta fermo in un …