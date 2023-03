Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiomonichesi : @JerryCala Però caro Jerry, mi sembra che tu Come Emma Marrone e tanti altri vip non capiate che probabilmente quel… - stemauri75 : Emma Marrone e la spontaneità che cattura e piace un sacco - inmillepezzi : giuseppe giofré dono di dio che ha ballato nei tour delle regine del pop taylor swift ed emma marrone #amici21 - Piovegovernolad : ?? La confessione a cuore aperto di Emma Marrone: 'Amo le donne, innamorat...Altro... - GuitarDaniele : A chi mi ha cercato di separami da Emma Marrone ti consiglio di riposare un pò ne avrai bisogno Cit. Kazama -

La tradizionale sfida tra la squadra bianca e la squadra blu degli anni d'oro del talent, quelli delle edizioni di Marco Carta, Alessandra Amoroso,e Annalisa, lascia il posto alle sfide ...... ovvero la Giornata mondiale del sonno che si celebra il 17 marzo , è- The Sleep Company , un'... già utilizzato per addormentarsi, ma anche quello, verde e rosa che si differenziano tra ...Tanti i commenti di auguri da parte dei follower del cantante e di personaggi del mondo dello spettacolo, daa Stefano De Martino, passando per Mara Venier e Alessandra Amoroso. Giulia ...

Emma Marrone e la spontaneità che cattura e piace un sacco ... Fronte del Blog

Nelle ultime ore tanti gli auguri social dedicati ai papà, tra i più toccanti quelli di Pamela Prati ed Emma Marrone, ma anche Simona Ventura, Eva Grimaldi e l’ex gieffina Manila Nazzaro. la cantante ...Con un tenero post sui social, Emma Marrone ricorda il padre Rosario per la Festa del papà: ecco le parole della cantante ...