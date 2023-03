Elisabetta Gregoraci, tutti gli attrezzi che ti occorrono per allenarti come la showgirl (Di domenica 19 marzo 2023) Elisabetta Grgoraci ha trasformato il suo attico a Montecarlo in una vera palestra all'aperto: ecco quali attrezzi puoi acquistare pure tu per allenarti come la showgirl Il fisico scolpito di Elisabetta Gregoraci è veramente invidiabile! La conduttrice di Battiti Live infatti è veramente una golosa e, per quanto possa aiutare il metabolismo e la costituzione mingherlina, la Gregoraci si aiuta tantissimo con delle sessioni intense di allenamento. Elisabetta si affida a delle mani esperte: sono diversi i personal trainer che la raggiungono a casa e che creano delle schede studiate ad hoc per la sua fisicità. Addominali scolpiti, gambe toniche, ma non grosse ed un bel lato b sodo ed alto. Per ottenere il suo fisico mozzafiato, la ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 19 marzo 2023)Grgoraci ha trasformato il suo attico a Montecarlo in una vera palestra all'aperto: ecco qualipuoi acquistare pure tu perlaIl fisico scolpito diè veramente invidiabile! La conduttrice di Battiti Live infatti è veramente una golosa e, per quanto possa aiutare il metabolismo e la costituzione mingherlina, lasi aiuta tantissimo con delle sessioni intense di allenamento.si affida a delle mani esperte: sono diversi i personal trainer che la raggiungono a casa e che creano delle schede studiate ad hoc per la sua fisicità. Addominali scolpiti, gambe toniche, ma non grosse ed un bel lato b sodo ed alto. Per ottenere il suo fisico mozzafiato, la ...

