Elena Arvigo sulla scena ti fa sentire cosa vuol dire perdere il lavoro

(Di domenica 19 marzo 2023) In un assolo in cui sa calibrare ogni emozioneindossa una ampia e leggera camicia di un significativo rosso squillante e pantaloni neri: interpreta e ha curato la regia (con l'aiuto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefanomiliani : -

In un assolo in cui sa calibrare ogni emozioneindossa una ampia e leggera camicia di un significativo rosso squillante e pantaloni neri: interpreta e ha curato la regia (con l'aiuto di Monica Santoro) della riduzione teatrale del ...Confidenza - Un film di Daniele Luchetti. Dal libro di Domenico Starnone. Con Vittoria Puccini, Pilar Fogliati, Elio Germano, Isabella Ferrari,. Drammatico, Italia, 2023. Consigli per la visione +13.di Alessia de Antoniis Dopo "I monologhi dell'atomica"sarà in scena all'Argot Studio di Roma dal 2 al 5 febbraio con '4:48 Psychosis', di Sarah Kane: non l'ultima lettera di una suicida, ma una preghiera, una richiesta di ascolto e di amore. ...

Il Teatro delle Donne: "Una storia al contrario" con Elena Arvigo al ... Portalegiovani Firenze

Una storia personale che diventa racconto generazionale, intrecciandosi alla complessa vicenda dell’Unità, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci che ...Una storia personale che diventa racconto generazionale, intrecciandosi alla complessa vicenda dell’Unità, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci che nel 2017 ha sospeso le pubblicazioni. Tratto dal ...