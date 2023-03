Egitto, per combattere l’inflazione il governo incoraggia a cucinare le zampe di gallina (Di domenica 19 marzo 2023) Per combattere il carovita il governo incoraggia a consumare zampe di gallina, poco costose e ricche di proteine. Succede in Egitto, dove la crisi economica è così grave che buona parte della popolazione fatica a sfamarsi. Così le autorità suggeriscono di cucinare anche quelle parti dei volatili – come appunto le zampe – che di solito sono considerate scarti e destinate a cani e gatti. Un invito, riporta il sito della Bbc, che ha avuto l’effetto di intensificare la rabbia dei cittadini verso la politica. Lo Stato nordafricano è infatti uno dei Paesi dove l’inflazione è cresciuta di più: a marzo ha superato il 30%. Così anche beni di prima necessità come l’olio e il formaggio sono diventati lussi inaccessibili, con i prezzi di alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Peril carovita ila consumaredi, poco costose e ricche di proteine. Succede in, dove la crisi economica è così grave che buona parte della popolazione fatica a sfamarsi. Così le autorità suggeriscono dianche quelle parti dei volatili – come appunto le– che di solito sono considerate scarti e destinate a cani e gatti. Un invito, riporta il sito della Bbc, che ha avuto l’effetto di intensificare la rabbia dei cittadini verso la politica. Lo Stato nordafricano è infatti uno dei Paesi doveè cresciuta di più: a marzo ha superato il 30%. Così anche beni di prima necessità come l’olio e il formaggio sono diventati lussi inaccessibili, con i prezzi di alcuni ...

Egitto: governo invita a mangiare zampe gallina contro carovita Parte della ragione per cui l'Egitto sta lottando è che dipende in larga misura dalle importazioni di cibo piuttosto che dall'agricoltura nazionale per nutrire la sua enorme popolazione di oltre 100 ... Egitto, zampe di gallina contro fame: bufera su consigli governo Certo è che, con un'inflazione a più del 30 per cento, l'Egitto ha visto trasformare prodotti di base come l'olio da cucina e il formaggio in beni di lusso insostenibili. Il prezzo di alcuni ...