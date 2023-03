Effetto-domino, banche: il disastro di Joe Biden che può far saltare tutto (Di domenica 19 marzo 2023) Il peggio è passato?. Manco per niente. I salvataggi hanno fatto cilecca. E i titoli bancari, che hanno percorso più volte la linea fra i timori e il panico dei mercati, hanno chiuso la settimana con un notevole tonfo, facendo segnare agli indici azionari livelli notevolmente più bassi rispetto a venerdì scorso. Complice la seconda caduta in tre giorni di Credit Suisse, che dopo un parziale rimbalzo nella giornata di giovedì dopo il maxi aiuto di 50 miliardi accordato dalla Banca nazionale svizzera è tornata ieri a registrare forti perdite del titolo a Zurigo. Pesano anche gli strascichi del fallimento di Silicon Valley Bank - avviata verso la procedura di bancarotta controllata - e il crollo di First Republic Bank, anch'essa puntellata da un prestito di 30 miliardi garantito da una cordata di banche che si è rivelato inutile. A poco sono servite anche le parole del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Il peggio è passato?. Manco per niente. I salvataggi hanno fatto cilecca. E i titoli bancari, che hanno percorso più volte la linea fra i timori e il panico dei mercati, hanno chiuso la settimana con un notevole tonfo, facendo segnare agli indici azionari livelli notevolmente più bassi rispetto a venerdì scorso. Complice la seconda caduta in tre giorni di Credit Suisse, che dopo un parziale rimbalzo nella giornata di giovedì dopo il maxi aiuto di 50 miliardi accordato dalla Banca nazionale svizzera è tornata ieri a registrare forti perdite del titolo a Zurigo. Pesano anche gli strascichi del fallimento di Silicon Valley Bank - avviata verso la procedura di bancarotta controllata - e il crollo di First Republic Bank, anch'essa puntellata da un prestito di 30 miliardi garantito da una cordata diche si è rivelato inutile. A poco sono servite anche le parole del ...

