Edoardo Leo | «L’esordio da regista coincise coi Mondiali Al cinema non andarono nemmeno i miei parenti»

Sul Fatto Quotidiano un'intervista a Edoardo Leo, regista e attore. Ha fatto parte del cast di "Un medico in famiglia", diventando ruolo che lo rende noto al grande pubblico. Ha recitato, tra gli altri, in "Romanzo Criminale –La serie", "Perfetti Sconosciuti" e "Smetto quando voglio". Parla della recitazione come di un'ossessione. «Ossessione, la passione è per gli hobby; e siccome sono stato bocciato in tante scuole di recitazione, ho studiato tanto da solo». Leo è romanista. Dice di rivedersi molto in De Rossi. «Uno che sta in mezzo al campo, detta i tempi, ma con i suoi tempi; (sorride) certo è un paragone un po' azzardato. Con Daniele siamo amici. È una persona che mi piace tanto, pondera le parole, sa sempre cosa dire e poi ho amato la sua dichiarazione quando ha smesso di giocare: "Ringrazio gli avversari". Lui ha ringraziato quelli con i quali ...

