Ecco a che gente piace Elly Schlein | sentenza-Ghisleri | adesso tutto torna

(Di domenica 19 marzo 2023) I sondaggi iniziano a intercettare “l'effetto” sul Pd. Niente di trascendentale, eh. Però la novità rianima una parte politica asfittica. Un partito che risopra la soglia psicologica del 20 per cento. Cifra che non era stata raggiunga alle elezioni dello scorso settembre, motivo per cui l'ex leader Enrico Letta ha abbandonato. E che va ricercata negli archivi, dietro nel tempo, fino alle elezioni europee 2019 (22,7 per cento). In altre situazioni i dem hanno subito le ondate dei Cinquestelle a sinistra. Quella epica del 2018. Quella “miracolosa” del '22, quando in pochi mesi Giuseppe Conte ha rimesso in pista un Movimento in disarmo.questo sembra preistoria. Per due fatti che sono successi nel frattempo. La prima leader donna a Palazzo Chigi; la prima segretaria donna della sinistra italiana. E l'onda del ...