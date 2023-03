Eagle Pictures cresce in Italia | il gruppo si è fuso con “3 Marys Entertainment”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 19 marzo 2023) I fondatori di '3' deterranno l'11,11% di, il celebreguidato da Tarak Ben Ammar., società leader nella distribuzione, di cui presidia ogni segmento della catena di sfruttamento del contenuto, e tra i principali produttori indipendentini, ambito nel quale, in breve tempo, ha saputo raggiungere un ruolo primario sia inche internazionalmente, si è fusa con 3s.r.l., società indipendente operante nella produzione e distribuzione cinematografica che ha portato nelle sale titoli campioni di incasso come "A Casa tutti bene", " La Befana vien di notte"," 18 Regali" e "Bones and All". La fusione per incorporazione di 3 ...