È scontro sulla maternità surrogata. Rampelli: 'Le coppie gay spacciano per figli quei bimbi'. Roccella: 'È un mercato' (Di domenica 19 marzo 2023) - Dopo la manifestazione di Milano le prese di posizione del vice - presidente della Camera e della ministra della Famiglia infiammano il dibattito. Dure critiche dal ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 marzo 2023) - Dopo la manifestazione di Milano le prese di posizione del vice - presidente della Camera e della ministra della Famiglia infiammano il dibattito. Dure critiche dal ...

