"E prendetevi le vostre responsabilità, ca**o": ad Annunziata sfugge una parolaccia nel battibecco con la ministra Roccella (Di domenica 19 marzo 2023) Discussione accesa a Mezz'ora in più su RaiTre tra la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, e la conduttrice Lucia Annunziata terminata con una parolaccia sfuggita alla presentatrice. Il tema è quello dei figli di coppie omogenitoriali che non possono più essere trascritti. La ministra resta ferma sulle sue posizioni, sottolineando che nessun diritto dei bambini è negato, e porta il discorso sulla questione della maternità surrogata "che è il vero cuore del problema". La conduttrice cerca più volte di riportarla sull'attualità e sull'impossibilità anche per i bambini già nati di essere riconosciuti. Fino a che, non ricevendo risposte, sbotta: "Prendevi la responsabilità delle vostre leggi ca**o".

