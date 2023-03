E fatele queste leggi | co  Annunziata senza freni e la parolaccia in diretta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Acceso botta e risposta tra Lucia Annunziata e la ministra Eugenia Roccella durante Mezz'Ora in Più su Rai3. 'E fat… - ancheno56249324 : E NOI PAGHIAMO IL CANONE!! CHE SKIFO - 67_tiziana : RT @Agenzia_Ansa: Acceso botta e risposta tra Lucia Annunziata e la ministra Eugenia Roccella durante Mezz'Ora in Più su Rai3. 'E fatele qu… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Acceso botta e risposta tra Lucia Annunziata e la ministra Eugenia Roccella durante Mezz'Ora in Più su Rai3. 'E fatele qu… - 19tiziana_67 : RT @Agenzia_Ansa: Acceso botta e risposta tra Lucia Annunziata e la ministra Eugenia Roccella durante Mezz'Ora in Più su Rai3. 'E fatele qu… -

'Eleggi, c...o', sbotta Annunziata al termine dell'intervista. Poi le immediate scuse sia alla ministra che ai telespettatori. 'Mi scusi ancora per questo sgarro linguistico', conclude ..."Eleggi, c...o", sbotta Annunziata al termine dell'intervista. Poi le immediate scuse sia alla ministra che ai telespettatori. "Mi scusi ancora per questo sgarro linguistico", conclude ...

Duello Roccella-Annunziata a "Mezz'Ora in Più". "Fatele queste leggi, c...o!". Poi la giornalista si scusa in… L'HuffPost

Lucia Annunziata si è resa protagonista di una gaffe che sta facendo il giro del web. Durante la conduzione del suo programma Mezz'ora in più, in onda su Rai 3, ...Lucia Annunziata si è resa protagonista di una gaffe che sta facendo il giro del web. Durante la conduzione del suo programma Mezz'ora in più, in onda su Rai 3, ...