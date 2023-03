E’ colpa del vaccino”, Jerry Calà esce dalla terapia intensiva e replica ai no vax (Di domenica 19 marzo 2023) Jerry Calà si sta riprendendo dopo l’infarto che lo ha colpito nella notte tra venerdì e sabato mentre si trovava a Napoli per le riprese del suo nuovo film. L’attore 71enne si è sentito male in hotel ed è stato trasportato in codice rosso nella clinica Mediterranea dove è stato sottoposto ad un intervento per uno stent coronarico. Il suo staff ha subito rassicurato tutti sulle condizioni di Jerry Calà che non vede l’ora di tornare al lavoro. Ulteriori aggiornamenti arrivano oggi da una nota stampa: “L’attore e regista Jerry Calà sta decisamente meglio. Come comunicato ieri, ha dovuto affrontare, a causa di un infarto nella notte tra venerdì e sabato, una delicata operazione per uno stent coronarico. Oggi le sue condizioni sono in deciso miglioramento ed è uscito ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 marzo 2023)si sta riprendendo dopo l’infarto che lo ha colpito nella notte tra venerdì e sabato mentre si trovava a Napoli per le riprese del suo nuovo film. L’attore 71enne si è sentito male in hotel ed è stato trasportato in codice rosso nella clinica Mediterranea dove è stato sottoposto ad un intervento per uno stent coronarico. Il suo staff ha subito rassicurato tutti sulle condizioni diche non vede l’ora di tornare al lavoro. Ulteriori aggiornamenti arrivano oggi da una nota stampa: “L’attore e registasta decisamente meglio. Come comunicato ieri, ha dovuto affrontare, a causa di un infarto nella notte tra venerdì e sabato, una delicata operazione per uno stent coronarico. Oggi le sue condizioni sono in deciso miglioramento ed è uscito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : Sicuri sicuri che ci sia qualcosa per cui brindare? Tra l’altro per un processo che quasi sicuramente mai si celebr… - elio_vito : Sino a pochi mesi fa Meloni, all’opposizione, ad ogni sbarco attaccava e chiedeva le dimissioni del Ministro dell’i… - elio_vito : Meloni ha incontrato (a Roma!) i naufraghi superstiti alla tragedia di Cutro ed ha chiesto loro “quanto fossero con… - luigi_coronato : RT @DavideR46325615: Sti ciarlatani con la scusa del Ponte sullo Stretto ridurranno l'Italia in una grande mangiatoia, ma non sarà colpa lo… - andremarte_ : @GAmicizia Ma a me non interessa che tu sia della Lazio o del Lecce. Vorrei solo capire come tu faccia a dire non è… -