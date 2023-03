"E allora la baby sitter? Ma cosa dice?": Senaldi smentisce la Appendino, caos in diretta (Di domenica 19 marzo 2023) "Posso discutere per ore con Senaldi e con la ministra Roccella sul fatto se ci piacciono o no le famiglie arcobaleno, ma non è questo il punto, il punto è che questi bambini esistono e noi come Stato dobbiamo tutelarli": Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, è stata ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7. Parlando del tema delle famiglie omogenitoriali, la grillina ha detto: "Non è vero che si sta introducendo la maternità surrogata con questo regolamento europeo, non c'entra niente. cosa vuole fare questo regolamento? Fa accedere questi bimbi e queste bimbe a diritti che oggi non hanno". A quel punto la Appendino ha fatto l'esempio delle limitazioni, per esempio, per chi va a prendere i bambini a scuola. "Ma cosa dice? - l'ha interrotta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) "Posso discutere per ore cone con la ministra Roccella sul fatto se ci piacciono o no le famiglie arcobaleno, ma non è questo il punto, il punto è che questi bambini esistono e noi come Stato dobbiamo tutelarli": Chiara, ex sindaca di Torino, è stata ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7. Parlando del tema delle famiglie omogenitoriali, la grillina ha detto: "Non è vero che si sta introducendo la maternità surrogata con questo regolamento europeo, non c'entra niente.vuole fare questo regolamento? Fa accedere questi bimbi e queste bimbe a diritti che oggi non hanno". A quel punto laha fatto l'esempio delle limitazioni, per esempio, per chi va a prendere i bambini a scuola. "Ma? - l'ha interrotta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... seonghWATAH : @Kunpimook_40 se non posso essere il tuo sugar daddy allora sarò il tuo sugar baby - Erofjodena : Allora è semplice: se avete figli sotto i 14 anni li lasciate a casa dai nonni, dalla Baby sitter, da jack lo squar… - _mizbeehavior_ : RT @Paoletta199: Raga allora voglio fare una premessa doverosa,mi sento molto PROUD MAMA in questo momento,perché se 7 anni fa mi avessero… - Paoletta199 : Raga allora voglio fare una premessa doverosa,mi sento molto PROUD MAMA in questo momento,perché se 7 anni fa mi av… - therealsharol : Ah beh dovrebbe stare lontano da se stessa allora. Lo aveva già detto su Niki anche poco tempo fa. Si crede sto gra… -