"È aberrante, assurdo doverlo spiegare": Calenda incenerisce sinistra e Schlein (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo il corteo di Milano a sostegno delle famiglie arcobaleno, esplode il dibattito politico. Elly Schlein annuncia una legge a tutela delle coppie omosessuali. E insomma a sinistra si torna a parlare di utero in affitto, del presunto diritto relativo alla possibilità di ricorrere all'utero in affitto. E contro l'idea ecco schierarsi in modo netto, preciso, Carlo Calenda, il leader di Azione e del Terzo Polo, il quale passa all'attacco con parole che non lasciano spazio alcuno alle ambiguità: "Il problema della gravidanza per altri non ha a che fare con la natura della coppia. Omosessuale o eterosessuale non cambia nulla", premette Calenda. "Pur rispettando il desiderio di una coppia che non può di avere figli di diventare genitori - riprende -, la Gpa (gestazione per altri, ndr) non è una strada eticamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Dopo il corteo di Milano a sostegno delle famiglie arcobaleno, esplode il dibattito politico. Ellyannuncia una legge a tutela delle coppie omosessuali. E insomma asi torna a parlare di utero in affitto, del presunto diritto relativo alla possibilità di ricorrere all'utero in affitto. E contro l'idea ecco schierarsi in modo netto, preciso, Carlo, il leader di Azione e del Terzo Polo, il quale passa all'attacco con parole che non lasciano spazio alcuno alle ambiguità: "Il problema della gravidanza per altri non ha a che fare con la natura della coppia. Omosessuale o eterosessuale non cambia nulla", premette. "Pur rispettando il desiderio di una coppia che non può di avere figli di diventare genitori - riprende -, la Gpa (gestazione per altri, ndr) non è una strada eticamente ...

