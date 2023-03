Dumfries, c’è un Inter-Juventus da riscattare. E non solo (Di domenica 19 marzo 2023) Denzel Dumfries è uno degli undici giocatori che questa sera scenderà in campo da titolare per Inter-Juventus. Una scelta abbastanza obbligata vista l’emergenza in difesa. L’olandese avrà la possibilità di riscattare l’errore nella gara della scorsa stagione e non solo. ERRORE DA RIMEDIARE – In occasione di Inter-Juventus di questa sera, Denzel Dumfries ha ancora qualcosa da farsi perdonare. Nello specifico l’errore che, la scorsa stagione, impedì nel finale ai nerazzurri di conquistare la vittoria. Proprio l’olandese, infatti, causò il rigore con cui i bianconeri pareggiarono 1-1 nella gara di San Siro. Un errore dopo il quale piovvero le critiche su Dumfries che però, dopo quella gara, trovò la mentalità giusta per reagire e mettere ... Leggi su inter-news (Di domenica 19 marzo 2023) Denzelè uno degli undici giocatori che questa sera scenderà in campo da titolare per. Una scelta abbastanza obbligata vista l’emergenza in difesa. L’olandese avrà la possibilità dil’errore nella gara della scorsa stagione e non. ERRORE DA RIMEDIARE – In occasione didi questa sera, Denzelha ancora qualcosa da farsi perdonare. Nello specifico l’errore che, la scorsa stagione, impedì nel finale ai nerazzurri di conquistare la vittoria. Proprio l’olandese, infatti, causò il rigore con cui i bianconeri pareggiarono 1-1 nella gara di San Siro. Un errore dopo il quale piovvero le critiche suche però, dopo quella gara, trovò la mentalità giusta per reagire e mettere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Dumfries, c'è un Inter-Juventus da riscattare. E non solo - - NicoSpinelli8 : Un bel rigorino è (quasi) sempre utile. A noi non l'avrebbero fischiato mai. Ormai, che l'arbitro faccia cenno che… - __SSam__7 : @pomodiritto @wazzaCN Imbattibili no, perché c’è chi ha molti limiti. Non posso immaginare Dumfries che diventi Kyl… - gimmiuns : @bergomifabio La rosa dell’inter è scandalosa,giocate con gli scarti di lazio e roma titolari ed io dovrei credere… - aceinibitore : Quindi Darmian de vrji acerbi Dumfries bare calha miki dima Lukaku/dzeko lautaro Dambrosio al 65' per dimarco. Domani c'è da pregare -