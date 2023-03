Due minorenni accoltellati nel Napoletano, non sono gravi (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue ragazzi di 17 anni, originari di Marano (Na), sono stati accoltellati nella notte nel vicino comune di Villaricca (Na) riportando ferite di lieve entità. I due, incensurati, sono stati curati al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villaricca. Il primo è stato ferito alla coscia sinistra. L’altro, invece, ha riportato ferite alla coscia destra e all’avambraccio sinistro: entrambi guariranno in dieci giorni. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, i due minori sarebbero stati colpiti da sconosciuti in via Enrico Fermi. Continuano le indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e matrice dell’episodio. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue ragazzi di 17 anni, originari di Marano (Na),statinella notte nel vicino comune di Villaricca (Na) riportando ferite di lieve entità. I due, incensurati,stati curati al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania doveintervenuti i carabinieri della stazione di Villaricca. Il primo è stato ferito alla coscia sinistra. L’altro, invece, ha riportato ferite alla coscia destra e all’avambraccio sinistro: entrambi guariranno in dieci giorni. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, i due minori sarebbero stati colpiti da sconosciuti in via Enrico Fermi. Continuano le indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e matrice dell’episodio. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

