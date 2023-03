Due episodi di Blue Bloods 13 su Rai2, NCIS Los Angeles 14 non va in onda: trame 19 marzo (Di domenica 19 marzo 2023) Blue Bloods 13 va in onda stasera su Rai2 con due episodi. NCIS Los Angeles 14 infatti salta la programmazione di domenica 19 marzo, lasciando ampio spazio alla serie poliziesca con protagonista Tom Selleck. Di seguito le anticipazioni sugli episodi di Blue Bloods che vedremo. Si parte con l’episodio 13×08 dal titolo Il giustiziere, di cui vi riportiamo la sinossi: Danny incontra un criminale di un caso precedente quando indaga su un attacco di una banda con un movente scioccante; Frank e il sindaco Chase si scontrano con un poliziotto fuori servizio che si spinge troppo oltre facendo una dichiarazione politica. A seguire, l‘episodio 13×09 intitolato Niente ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 marzo 2023)13 va instasera sucon dueLos14 infatti salta la programmazione di domenica 19, lasciando ampio spazio alla serie poliziesca con protagonista Tom Selleck. Di seguito le anticipazioni suglidiche vedremo. Si parte con l’o 13×08 dal titolo Il giustiziere, di cui vi riportiamo la sinossi: Danny incontra un criminale di un caso precedente quando indaga su un attacco di una banda con un movente scioccante; Frank e il sindaco Chase si scontrano con un poliziotto fuori servizio che si spinge troppo oltre facendo una dichiarazione politica. A seguire, l‘o 13×09 intitolato Niente ...

