Dress code con tacchi | basta col moralismo femminista in salsa Pd

(Di domenica 19 marzo 2023) Conosci tu il paese dove boicottano il? Una rinomata osteria padovana si veste di raffinato e lancia le cene eleganti che richiedono uno stile adeguato: apriti cielo, subito bombardata di accuse che, more solito, svanverano da novax a sessista passando per omofobo e razzista. Ohei ti: borghese. Perbenista. Fascista! La prima obiezione è la più facile: i compagni han molto tempo libero. La seconda è anche semplice: pur di rompere le scatole s’attaccano a tutto. La terza è fatale: con ‘sto politicamente corretto stanno proprio esagerando. Tutto giusto, tutto vero ma sono riflessi, colpi che non colgono il centro. La faccenda, al di là del riflesso condizionato da trinariciuti, qualche margine di approfondimento in realtà lo suggerisce. Etico estetico, anzitutto. La sinistra femmina ha vissuto con un certo affanno la lunga marcia partita negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una serata con cena e degustazione di vini, dress code elegante e per le donne tacchi alti, minimo 7 centimetri. E'… - fracot54 : RT @NicolaPorro: Scoppia la polemica per il dress code richiesto alle donne per un evento a Padova. Cos'è successo ?? - NicolaPorro : Scoppia la polemica per il dress code richiesto alle donne per un evento a Padova. Cos'è successo ?? - jornalistavitor : RT @Agenzia_Ansa: Una serata con cena e degustazione di vini, dress code elegante e per le donne tacchi alti, minimo 7 centimetri. E' polem… - ottomano : @Agenzia_Ansa Possiamo discutere se sia d'uopo o meno imporre un dress code, ma non trovo che sia una richiesta ses… -

Un invito che nelle ultime ore ha sollevato non poche polemiche, e non tanto per la flebile correlazione tra la ricorrenza enogastronomica e una modella seminuda, quanto per ilrichiesto ...E sono sei edizioni che questoviene imposto. Eppure, stavolta, il post su Facebook è stato rimosso... TI POTREBBE INTERESSAREUna serata con cena e degustazione di vini,'elegante' e per le donne 'tacchi alti, minimo 7 centimetri'. L'indicazione, poi rimossa, è comparsa su una pagina per pubblicizzare l'evento "Bolle a cena" organizzato per il primo e 2 ...

Dress code con tacchi «7 centimetri» per un evento a Santa Maria di Sala. Scoppia la polemica: «Medioevo, il m ilgazzettino.it

"Il metro lo devo portare da casa", "Vergogna, medioevo" sono i commenti sui social. L'indicazione sull'abbigliamento per una serata di degustazione vini ora ritirata, basta l'abito da sera ...L'indicazione, poi rimossa, è comparsa su una pagina per pubblicizzare l'evento "Bolle a cena" organizzato per il primo e 2 aprile ...