“Doveva morire così”: scandalo Giampiero Mughini | Condannato in tribunale (Di domenica 19 marzo 2023) Giampiero Mughini è stato denunciato dalla madre di Desirée Mariottini per le parole che ha usato parlando della ragazza vittima di violenza. Giampiero Mughini è un famoso giornalista, scrittore e opinionista, personaggio controverso della televisione italiana che ha spesso partecipato in qualità di opinionista in diversi programmi televisivi e, in alcune di queste occasioni, ha discusso animatamente con alcuni colleghi presenti. In generale Mughini è una persona che non le manda a dire e di solito è molto diretto nelle sue opinioni, esprimendo chiaramente il proprio pensiero senza filtri. Questo modo di fare, in diverse occasioni, può dare fastidio a chi riceve la suddetta opinione, forse proprio per l’assenza di filtri che il giornalista e scrittore usa quando si esprime. Possiamo ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 marzo 2023)è stato denunciato dalla madre di Desirée Mariottini per le parole che ha usato parlando della ragazza vittima di violenza.è un famoso giornalista, scrittore e opinionista, personaggio controverso della televisione italiana che ha spesso partecipato in qualità di opinionista in diversi programmi televisivi e, in alcune di queste occasioni, ha discusso animatamente con alcuni colleghi presenti. In generaleè una persona che non le manda a dire e di solito è molto diretto nelle sue opinioni, esprimendo chiaramente il proprio pensiero senza filtri. Questo modo di fare, in diverse occasioni, può dare fastidio a chi riceve la suddetta opinione, forse proprio per l’assenza di filtri che il giornalista e scrittore usa quando si esprime. Possiamo ...

