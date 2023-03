Dove comprano casa le persone molto molto ricche (Di domenica 19 marzo 2023) Che fanno categoria a sé ma hanno una certa influenza sul mercato: investono ancora nelle grandi città e soprattutto negli Stati Uniti Leggi su ilpost (Di domenica 19 marzo 2023) Che fanno categoria a sé ma hanno una certa influenza sul mercato: investono ancora nelle grandi città e soprattutto negli Stati Uniti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Comprano i bambini altrui, svalutano le case altrui, tassano i soldi altrui. Sono comunisti, non riescono ad accett… - ilpost : Dove comprano casa le persone molto molto ricche - Sergio64221 : @BunkerPm L 'argomento non è se è moralmente giusto o meno, l'argomento è che non c'è nessun catalogo, non si compr… - allora76150112 : @StefanoVincigu6 Io scrivo dove voglio non mi vuoi leggere blocca ... Non mi risulta che si comprano # ???? - GianS982 : @Vito68122235 Ok dove si comprano? -