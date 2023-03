“Dopo quella partita, negli spogliatoi…” Antonio Conte, l’incontro segreto con la celebrità: ammissione sconvolgente (Di domenica 19 marzo 2023) Il coach del Tottenham, Antonio Conte si racconta a libro aperto in un’intervista e svela l’incontro in segreto avvenuto negli spogliatoi nel post gara. Non è di certo il periodo più brillante della carriera del noto allenatore italiano, Antonio Conte oggi punto fermo della società inglese degli Spurs. L’avventura britannica dell’ex traghettatore di Juventus e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 19 marzo 2023) Il coach del Tottenham,si racconta a libro aperto in un’intervista e svelainavvenutospogliatoi nel post gara. Non è di certo il periodo più brillante della carriera del noto allenatore italiano,oggi punto fermo della società inglese degli Spurs. L’avventura britannica dell’ex traghettatore di Juventus e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : Andrea Riccardi, il blog: Quella sorpresa della storia che ha portato all'incontro di civiltà. Dopo I'11 settembre… - Eurosport_IT : La vittoria è una questione di famiglia ????? ?? Raymond Poulidor, Milano-Sanremo 1961 ?? ?? Mathieu van der Poel, Mi… - borghi_claudio : Ah, mi auguro che tutti dopo il caso Silicon Valley Bank abbiano capito che approvare il nuovo trattato MES che pre… - mugIeriz : io l’unica cosa che voglio dopo qst cosa è una room con l’onorevole non ironicamente la persona + divertente di quella famiglia sec me - steinthestars : RT @fondutaperdue: WAX CHE DOPO DUE ESIBIZIONI DI QUELLA PORTATA NON HA PRESO NEMMENO UN PUNTO MA ALLORA LO VEDETE CHE MERITATE IL FALLIMEN… -