"Donne, scarpe con il tacco di almeno 7 centimetri": la festa - degustazione di champagne a Venezia diventa un caso (Di domenica 19 marzo 2023) Leggi Anche Post sessista su Kamala Harris, sospeso un docente della Statale di Milano Leggi Anche Madame risponde alle polemiche dopo il suo tweet: 'Con i fan ho un rapporto sacro, ma è questione di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 marzo 2023) Leggi Anche Post sessista su Kamala Harris, sospeso un docente della Statale di Milano Leggi Anche Madame risponde alle polemiche dopo il suo tweet: 'Con i fan ho un rapporto sacro, ma è questione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gustavo62794830 : @Elena81353537 Ma invece di pagare agenzie che ingravidano donne disperate dell'est, non si potrebbero pagare le ma… - juventina_93 : - Sei ancora arrabbiata con me? -- Non lo sono mai stata. - Allora perché...? -- Perche? Vedi, tu eri il mio paio… - carta_straccia_ : 'Siamo proprio una famiglia di lunatici' esclamò Jo che aveva dato in escandescenze dopo aver rovesciato un calamai… - ottone2 : @PiccoloPegaso Le donne per natura sono indecise. Non è questione di snob. È come per un vestito o un paio di scarp… - maria_previtera : Lei era, come si dice, una donna con le palle che ha governato un paese difficilissimo in un momento in cui le donn… -