Donne con tacco 7 per serata degustazione a Venezia | è polemica sui social

(Di domenica 19 marzo 2023) “Volevamo solo indicare l’obbligo di indossare un abbigliamento elegante e da sera”. Così si giustificano gli organizzatori della manifestazione “Bollicine in villa” che nel pubblicizzare l’evento previsto per il 1 e 2 aprile in un ristorante dihanno scritto sui: “Unacon cena edi vini, dress code elegante e per letacchi alti, minimo 7 centimetri”. L'indicazione, poi rimossa, è comparsa su una pagina Facebook dove sono arrivati numerosi commenti tra l'indignato e il sarcastico. Soprattutto da parte delleche hanno scritto: "Volevo sapere se il metro per misurare i tacchi lo devo portare io o lo trovo all'ingresso?”. E ancora: "Vergogna, medioevo". "Scusate io ho il6 cm. Sono bannata dai vostri eventi?"

L'Italia chiude4 italiane nelle prime sei.- Una seratacena e degustazione di vini, dress code 'elegante' e per le'tacchi alti', minimo 7 centimetri. L'indicazione, poi rimossa, è comparsa su una pagina per pubblicizzare l'evento 'Bolle a cena' ...

La ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Eugenia Roccella a Mezz'ora in Più su Rai3 spara a zero sulla maternità surrogata. «Andrebbe spiegato meglio ...A riceverlo è stata una donna madre di due figli minori che ha denunciato l'ex marito che l'aveva minacciata di sfregiarla con l'acido e di ucciderla per poi seppellire il suo corpo in un luogo ...