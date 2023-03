Donald Trump? Dopo la chiamata alle armi va al match di wrestling

(Di domenica 19 marzo 2023) L'ex presidente degli Stati Unitiha partecipato sabato sera a un incontro dia Tulsa, in Oklahoma,aver annunciato il suo arresto "imminente". Il tycoon ha lanciato un appello ai suoi sostenitori affinché protestino contro questa decisione mentre un gran giurì di New York indaga sui pagamenti di denaro a donne che hanno dichiarato di aver avuto rapporti sessuali con l'ex presidente.si è presentato all'incontro di, insieme al senatore repubblicano Markwayne Mullin, in Oklahoma, e ha scattato alcune foto con i suoi sostenitori. Anche se l'avvocato e il portavoce dihanno affermato che non c'è stata alcuna comunicazione da parte dei pubblici ministeri, l'ex inquilino della Casa Bianca ha scritto un post sulla sua ...

Le clamorose dichiarazioni di"martedì mi incarcerano" , "manifestiamo" e "riprendiamoci il Paese" non sono frasi in libertà, ma il segno di un'abile strategia in vista delle primarie per la nomina del candidato ...L'incriminazione penale di un ex presidente Usa da parte di un singolo Stato sarebbe un inedito. E si abbatterebbe sulla campagna elettorale 2024potrebbe essere incriminato a New York già questa settimana per aver presumibilmente insabbiato i pagamenti di denaro sporco alla pornostar Stormy Daniels durante la sua campagna ..."Manifestiamo e riprendiamoci il paese".incita il suo popolo a scendere in piazza e protestare contro il suo arresto, atteso - dice - per martedi' a New York. Un invito che riporta alla memoria l'incubo dell'attacco al ...

ha scritto lo stesso Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon potrebbe essere incriminato a Manhattan per il presunto pagamento di 130.000 dollari all'ex pornostar per comprarne il silenzio sulla ...Trump è convinto che verrà arrestato martedì prossimo. “Se davvero ciò dovesse accadere, Trump verrà rieletto in una vittoria ...