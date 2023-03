Don Diana | a Casal di Principe il giorno della memoria con la messa “mai celebrata”

(Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ ildiper don Peppe, il sacerdote ucciso dal clan deiesi il 19 marzo di 29 anni fa mentre era nella sacrestiaparrocchia di San Nicola di Bari e si preparava ad andare a celebrare la. In attesa dell’arrivo previsto per martedì del capo dello Stato Sergio Mattarella, oggi è stata una giornata importante e simbolica, con centinaia di scout, associazione di cui faceva parte il prete, che hanno invasodiper tenere a battesimo il primo gruppo nato nella cittadina del Casertano sull’esempio di don; tra i capi scout che oggi hanno pronunciato la formula...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiCultura : Il #19marzo 1994 la camorra uccide Don Giuseppe Diana a Casal di Principe. - Avvenire_Nei : Don Peppe Diana, quello sparso seme di sangue - nonnaangela60 : RT @libro_riboldi: Tutti conoscono Genny e Scianel di #Gomorra, molti Cutolo e Messina Denaro, nessuno Don Diana, inutile chiedere ai ragaz… - belinghe347 : RT @libro_riboldi: Don Diana ucciso il 19 marzo '94: ripubblicò 9 anni dopo il documento voluto da Don Riboldi, 'Per amore del mio popolo n… - sognoreal2 : RT @libro_riboldi: Don Diana ucciso il 19 marzo '94: ripubblicò 9 anni dopo il documento voluto da Don Riboldi, 'Per amore del mio popolo n… -

Due giorni dopo che lo stesso presidente della Repubblica sarà andato a celebrare la giornata della memoria a Casal di Principe, in ricordo diPeppe. È lo spirito dei tempi. Che si ...Una vecchia foto diPeppe, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994, che lo ritrae "giovane" e un "grazie" scritto in maiuscolo, perchè il suo sacrificio non è stato vano. Nel giorno della ...Una vecchia foto diPeppe, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994, che lo ritrae "giovane" e un "grazie" scritto in maiuscolo, perchè il suo sacrificio non è stato vano. Nel giorno della ...

Don Diana: cugina posta vecchia foto 'Guardavi già oltre' Agenzia ANSA

È il giorno della memoria a Casal di Principe per don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dal clan dei Casalesi il 19 marzo di 29 anni fa mentre era nella sacrestia della parrocchia di San Nicola di Bari ..."Non c’è bisogno di essere eroi, basterebbe ritrovare il coraggio di aver paura, il coraggio di fare delle scelte, di denunciare". Lui, Don Giuseppe Diana, il coraggio di fare delle scelte ce l'aveva.