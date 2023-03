Domenica In, Pupo si commuove parlando della madre: "Provavo angoscia, adesso cantiamo e preghiamo" (Di domenica 19 marzo 2023) Con Mara Venier Pupo ha parlato della sua vita, della carriera e anche dei suoi genitori. Il padre è morto nel 2000, la madre invece è affetta da una grave forma di demenza senile e si trova ricoverata in una struttura sanitaria dal... Leggi su europa.today (Di domenica 19 marzo 2023) Con Mara Venierha parlatosua vita,carriera e anche dei suoi genitori. Il padre è morto nel 2000, lainvece è affetta da una grave forma di demenza senile e si trova ricoverata in una struttura sanitaria dal...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pierpao78408837 : @ziamaravenier @VittorioSgarbi Buona domenica signora Venier,oggi ho visto l intervista con PUPO mi e piaciuta molt… - Gazzettino : Pupo a Domenica In: «Ho iniziato con il gioco d'azzardo per mio padre. Ero pieno di debiti e volevo farla finita. U… - ilmessaggeroit : Pupo a Domenica In: «Ho iniziato con il gioco d'azzardo per mio padre. Ero pieno di debiti e volevo farla finita. U… - Popopozau : A Domenica In, Pupo e l'elogio della bigamia. Premettendo che lui, la moglie e la compagna fanno quello che voglion… - jacone16 : A Domenica In c’è Pupo, un opinionista con un’ironia meravigliosa, altro che Orietta #GFvip @alfosignorini -