Domenica In: ospiti 19 marzo 2023 (Di domenica 19 marzo 2023) Oggi, 19 marzo 2023, tornerà in onda Domenica In, il contenitore Domenicale pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. Tanti gli ospiti in studio per questa puntata dedicata ai papà, a partire da Vittorio Sgarbi e le figlie Evelina e Alba. Inoltre, Pupo che, oltre a ripercorrere molti momenti della sua vita privata, si esibirà insieme alla figlia Clara Ghinazzi nel nuovo singolo dal titolo Centro del mondo, accompagnato dalla sua band, con cui canterà i suoi brani più famosi. Albano Carrisi, in studio insieme ai figli Yari e Jasmine, dedicherà a tutti i papà il brano Ciao papà, scritto nel 2014 e dedicato al padre Carmelo, oltre a cantare alcuni suoi successi. Grande attesa per l’arrivo in studio di Nek e Francesco Renga: l’inedita coppia artistica sarà ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 19 marzo 2023) Oggi, 19, tornerà in ondaIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, in onda in diretta a partire dalle ore 14. Tanti gliin studio per questa puntata dedicata ai papà, a partire da Vittorio Sgarbi e le figlie Evelina e Alba. Inoltre, Pupo che, oltre a ripercorrere molti momenti della sua vita privata, si esibirà insieme alla figlia Clara Ghinazzi nel nuovo singolo dal titolo Centro del mondo, accompagnato dalla sua band, con cui canterà i suoi brani più famosi. Albano Carrisi, in studio insieme ai figli Yari e Jasmine, dedicherà a tutti i papà il brano Ciao papà, scritto nel 2014 e dedicato al padre Carmelo, oltre a cantare alcuni suoi successi. Grande attesa per l’arrivo in studio di Nek e Francesco Renga: l’inedita coppia artistica sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sugaman1969 : @di_reddito Grande Horata!! Posso spostare le lancette la domenica alle ore 13 così potrò cucinare in orario la ORA… - TMW_radio : Anche Brambati ascolta #Maracanà della domenica. Dalle ore 10 state con noi. ?? @SusannaMarce e I suoi ospiti vi asp… - pietro_milella : #Puglia #Domenica ore 8.23 madre che frigge le scaloppine e prepara il sugo per i cannelloni. Ci sono ospiti a pranzo. - gianlu_79 : RT @TeleVisionaro: ?? @peregopaola e @Simo_Ventura aprono le porte di #CitofonareRai2 per una nuova puntata Ospiti: Gene Gnocchi e Amaurys… - TeleVisionaro : ?? @peregopaola e @Simo_Ventura aprono le porte di #CitofonareRai2 per una nuova puntata Ospiti: Gene Gnocchi e Ama… -