Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 19 marzo 2023: scaletta e anticipazioni (Di domenica 19 marzo 2023) Oggi pomeriggio su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. Al timone come sempre Mara Venier che dagli studi Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma sarà in diretta fino alle 17.Sarà una puntata... Leggi su today (Di domenica 19 marzo 2023) Oggi pomeriggio su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata diIn. Al timone come sempreche dagli studi Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma sarà in diretta fino alle 17.Sarà una puntata...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Se incontrassi Putin “gli parlerei chiaramente come parlo in pubblico. È un uomo colto”. ???? Così Papa Francesco… - XGr90x : RT @IlMiC: Cerco club come att,sempre disponibile da domenica a giovedì dalle 21 in poi...ringrazio gli @EvSwH per l esperienza e auguro un… - franchi_ginevra : RT @GiovannaLoRe3: @_justhewayouare Esatto. Ci siamo capiti. ?? Importanti oltre ai cargiver genitoriali, anche gli insegnanti e le relazion… - monicaintre : RT @CGzibordi: i banchieri hanno difetti, ma ogni tanto lavorano tutto sabato e la domenica. Entro domani la Banca Centrale Svizzera, in ac… - ef_venneri : @SCorroppoli Vai benissimo Simona! Buona domenica e grazie, da papà, per gli auguri! ?? -