Domenica di sciopero dei treni in Lombardia | ecco le linee coinvolte

(Di domenica 19 marzo 2023) Il sindacato Orsa ha indetto unodi Trenord per oggi,19 marzo, e l’azienda ha avvisato che, trattandosi di una giornata festiva, non sono previste le fasce di garanzia. Il rischio pertanto è che l’intero servizio, comprese le relazioni per il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Canton Ticino (Tilo) e l’aeroporto di Malpensa (Malpensa Express), possa subire “significative limitazioni e cancellazioni”. Per il solo Malpensa Express, eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa saranno sostituite con corse automobilistiche senza fermate intermedie. Per le corse non effettuate tra Stabio (Svizzera) e Malpensa saranno previsti collegamenti su bus con fermata a Varese e Gallarate. Sempre oggi inoltre, a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale a Gallarate e Monza, la circolazione delle...

La Stramilano è tornata. 19 marzo la gara cittadina, giunta alla 50esima edizione, si divide come di consueto in tre: ... 19 marzo, per la concomitanza dello sciopero con la "Stramilano 2023", gli autobus sostitutivi delle corse non effettuate fra Milano Cadorna e Malpensa dall'inizio del servizio avranno ...

Trattandosi di una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia. Diversi treni cancellati anche a Bergamo domenica 19 marzo per lo sciopero del personale di Trenord indetto dal sindacato Orsa ...Trasporti L’inconveniente venerdì a Milano Centrale. Fedele: «Ennesima dimostrazione di inefficienza». Agitazione fino alle 2 di domani e niente bus sostitutivi Il treno c’è, ma i posti non sono abbas ...