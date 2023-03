Docenti avevano presentato titoli di studio “falsi”. Oltre 30 persone rinviate a giudizio (Di domenica 19 marzo 2023) Oltre 30 persone provenienti dalla Campania e da altre città italiane sono state rinviate a giudizio in un'ampia inchiesta che vede ben 373 imputati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 marzo 2023)30provenienti dalla Campania e da altre città italiane sono statein un'ampia inchiesta che vede ben 373 imputati. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaMerlettaia : @FabioBrunnen @woland23 Permesso si adagiassero nel fare poco. Avrei cercato di infondergli la voglia di pretendere… - pisu_laura : Con me non funzionava neppure negli anni '70. E si che avevano okkupato tutte le Scuole di ogni ordine e grado. E i… - PRIMR0SE_NVRM : ma emerson era sempre in giro con la sua tazza di caffè, non tanto per scaldarsi, quanto per rimanere sufficienteme… -