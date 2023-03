Diretta Torino - Napoli 0 - 3 | LIVE doppietta Osimhen!

(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la vittoria, e il passaggio del turno, in Champions League , iltorna a pensare al campionato sfidando ilnell'ultima gara prima della sosta. La squadra di Spalletti in ...

in Champions League, il Napoli torna a pensare al campionato sfidando il Torino nell'ultima gara prima della sosta. La squadra di Spalletti sfida il Torino in trasferta in una gara che sarà diretta dall'arbitro Marchetti di Ostia Lido.

Diretta Torino-Napoli ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

18' Mischia nell'area Toro, due tentativi di allontanare la palla che non convincono, poi il Napoli mette alto. 16' Dalla battuta palla messa in fallo laterale. 15' Vlasic servito in area da Sanabria, ...Alle 15 ci sono due partite di Serie A, la Fiorentina contro il Lecce e il Napoli col Torino. Queste sono le formazioni ufficiali dei due match. Nel Napoli Lozano e Olivera titolari, nel Torino parte ...