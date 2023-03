Diretta Torino - Napoli 0 - 1 | LIVE sblocca Osimhen!

(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo la vittoria, e il passaggio del turno, in Champions League , iltorna a pensare al campionato sfidando ilnell'ultima gara prima della sosta. La squadra di Spalletti in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #TorinoNapoli sarà diretta dall’arbitro Marchetti di Ostia. - UnaTecnologia : RT @Corriere: Torino-Napoli: riecco Vlasic dal 1’, Olivera preferito a Mario Rui. Diretta 0-0 - lungoparma : LIVE / PARMA-TORINO, DIRETTA STREAMING: UNDER 15, ORE 14; UNDER 16, ORE 16: LIVE / PARMA-TORINO, DIRETTA STREAMING… - kajdieen : RT @Corriere: Torino-Napoli: riecco Vlasic dal 1’, Olivera preferito a Mario Rui. Diretta 0-0 - infoitsport : Diretta Torino - Napoli (0-0) Serie A 2022 -

4' - Vojvoda aggira Lozano e serve Radonjic in profondità. Rrahmani legge tutto e copre l'uscita di Meret. 2' - Sugli sviluppi di un piazzato Mathias Olivera scodella al centro: spizzata di Di Lorenzo ...PRIMO TEMPO Inizia in questo momento la gara, primo pallone mosso dalla formazione partenopea. Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, seguire la diretta della partita insieme a ...