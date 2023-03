Diretta tifosi Napoli a Torino: tensioni fuori dallo stadio LIVE (Di domenica 19 marzo 2023) Torino - Per Torino - Napoli, ritorno dei tifosi azzurri in trasferta, la Questura di Torino ha potenziato la presenza di forze dell'ordine all'esterno dello stadio, mentre il club granata ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 marzo 2023)- Per, ritorno deiazzurri in trasferta, la Questura diha potenziato la presenza di forze dell'ordine all'esterno dello, mentre il club granata ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Napoli, nuovi momenti di tensione nei dintorni dell'hotel dei tifosi dell'Eintracht: diretta video - localteamtv : Napoli-Eintracht, tifosi tedeschi bloccati dalla polizia: diretta video - Steve140971 : #BresciaGenoa #GenoaCFC Ieri non l'ho vista in diretta. L'ho vista ora, e mi sono riletto i commenti dei tifosi do… - Paola222006421 : RT @kiara86769608: Alfonso Pecoraro Scanio era in diretta. Calenda dice che non vuole governare con Conte e Pd. Ma lui chi lo vuole ? E la… - TgrRai : Scontri #NapoliEintracht: 8 arresti tra i tifosi, agenti feriti, al vaglio la posizione di 400 ultras tedeschi… -