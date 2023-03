DIRETTA F1 | GP Jeddah 2023 LIVE | orario TV8 | risultati e classifica gara Si parte alle 18 00

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio dell’Arabia Saudita a Gedda, secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Una qualifica che ha visto una grande sorpresa, ossia l’eliminazione nel Q2 di Max Verstappen. Il campione del mondo ha avuto un problema all’albero della trasmissione, dal lato della gomma posteriore destra. Un problema tecnico che non gli ha permesso di fare un giro cronometrato valido e che lo costringe a partire dalla quindicesima posizione, in ottava fila. Pole position che è rimasta in casa Red Bull con il compagno di scuderia Sergio Perez. Partirà invece dodicesimo Charles Leclerc, penalizzato di dieci posizioni per la sostituzione della terza centralina che aveva causato il problema ...

Diretta qualifiche F1 GP Arabia Saudita 2023: dove vederle in tv Tuttosport

Come vedere il Gran Premio di Arabia Saudita di Formula 1 sul circuito di Jeddah in Diretta Tv e Streaming Live: Sky trasmetterà la diretta tv in esclusiva ...