DIRETTA F1 | GP Jeddah 2023 LIVE | obiettivo podio per la Ferrari | Verstappen fa paura anche dall’ottava fila

(Di domenica 19 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.38 Frederic Vasseur (team-principal della) a SkySport: “Venerdì il passo era stato buono. Vediamo dove saremo dopo il primo giro“. Insomma, non si è sbilanciato. 17.36 Alonso sogna di tornare a vincere dopo quasi 10 anni. Con Maxcosì indietro, l’occasione è ghiotta per il quasi 42enne,se chiaramente Perez sarà il favorito con una Red Bull stellare. Lo spagnolo ha bisogno di una partenza aggressiva. Alonso on his way to the front row #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/fKWppUEcsK — Formula 1 (@F1) March 19,17.33 Per lal’realistico è quello di provare a giocarsi ilcon Carlos Sainz. La vittoria dovrebbe riguardare Perez e Alonso, ...

E' un sicuramente anomalo quello di. Prima di tutto per il circuito cittadino, velocissimo e pericoloso come nessun altro con i suoi punti ciechi, poi per quanto accaduto in qualifica, con Max Verstappen relegato in 15esima ...Davanti a tutti nella griglia di partenza c'è Perez. Sainz in seconda fila, Leclerc in sesta. Attenzione a Verstappen che parte ...Gara Luogo: Arabia Saudita,Street Circuit

E' un Gran Premio sicuramente anomalo quello di Jeddah. Prima di tutto per il circuito cittadino, velocissimo e pericoloso come nessun altro con i suoi punti ciechi, poi per quanto accaduto ...Davanti a tutti nella griglia di partenza c'è Perez. Sainz in seconda fila, Leclerc in sesta. Attenzione a Verstappen che parte quindicesimo ...