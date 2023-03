Dinamo da playoff, ma vince Bologna (Di domenica 19 marzo 2023) TagsDinamo Women Dinamo " VIRTUS Bologna 69 - 73 (20 - 22 / 41 - 32 / 60 - 56) STATISTICHE DEL MATCH Dinamo: Toffolo, Mazza, Carangelo, Arioli, Gustavsson, Ruiu, Makurat, Fara, Thomas, Martinez, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) TagsWomen" VIRTUS69 - 73 (20 - 22 / 41 - 32 / 60 - 56) STATISTICHE DEL MATCH: Toffolo, Mazza, Carangelo, Arioli, Gustavsson, Ruiu, Makurat, Fara, Thomas, Martinez, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrindisiSera : La Limongelli Dinamo Brindisi vince gara 1 della finale playoff. - Puglia_in : #Basket, oggi gara2 playoff a Bari per la ASD Dinamo Taranto #raccontiamolapuglia - dinamo_sassari : La Sef Torres Dinamo Academy di serie C riesce a reagire nel derby di Sassari andando a vincere sul parquet del Cus… - CentotrentunoC : #DinamoWomen #Sassari ?? Sul cammino delle biancoblù, nelle ultime due giornate di Regular Season, ci sono le due co… - sehmagazine : ?? La #Dinamo #Women cade a #Crema nella sfida cruciale per i playoff. Le sassaresi ora dovranno affrontare Bologna… -