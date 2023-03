Diletta Leotta | “Passano le ore non me ne accorgo” | La conduttrice svela la sua più grande passione

(Di domenica 19 marzo 2023)ha tanti interessi ma ha anche unain particolare di cui non può fare a meno: ecco che cosa hato lain queste ultime settimane è finita al centro del gossip. Si è vociferato che la bellasportiva sia in dolce attesa. Voci che si sono fatte sempre più insistenti e che sono nate in seguito alla pubblicazione di alcune storie in cui mostrava diversi vestiti.a tutti la sua più(credits: instagram @) grantennis toscanaUn outfit in particolare ha catturato l’attenzione perché mostrava in primo piano un accenno di pancino. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lisander73 : @Ric_BamBam Il vice Onana sarà Kareus sponsorizzato da Diletta Leotta (così pare) - incognivalse : le donne più belle del mondo 1. Scarlett Johansson 2. Margot Robbie 3. Diletta Leotta 4. Gaia Clerici 5. Sydney Sweeney - gabriel1919__ : Ballottaggio tra Diletta Leotta e la figlia di Fantozzi - dhomash : @caleriserva Non è cosi. Scopi diletta leotta UNA VOLTA ma non ti masturbi piu. - blogsicilia : #notizie #sicilia Diletta Leotta incinta? Lei l'avrebbe confermato alle amiche, e quel pancino sospetto... -… -

, che faceva parte del gruppo, aveva postato una fotografia nella quale si mostrava per la prima volta insieme al fidanzato Giacomo Cavalli . Nello scatto c'erano anche Elodie e Andrea ...si prepara per regalare a tutti i papà d'Italia un momento davvero unico, il video è già virale, guardalo anche tu. La conduttrice sportiva più famosa d'Italia,, spopola ...rossella fiamingo 9 Estratto dell'articolo di Piero Guerrini per www.tuttosport.it È stato papà Giuseppe a proporre la scherma a Rossella Fiamingo. 'Quando avevo 7 anni mi ha portato in palestra, ...

Dove vive Diletta Leotta, la casa da 12.000 euro al mq con divani a forma di bocca e vista mozzafiato Stile e Trend Fanpage

Il sito Golssip di titolarità di AMALA S.N.C. con sede in Bologna Via P.G. Martini, 35 C.F./PI e numero di iscrizione al Reg. Imprese n. 03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup ...Andrea Iannone ha comprato alla fidanzata Elodie una citycar, che è anche la prima macchina in assoluto della cantante. I due, che ormai vivono insieme a Lugano, si amano tantissimo.