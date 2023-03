Digimon | dal 2000 i piccoli mostri digitali

(Di domenica 19 marzo 2023) C’era una sfida che teneva occupati i bambini nei loro pomeriggi davanti alla tv. Un vero e proprio conflitto, che si concretizzava in una domanda: preferisci i Pokémon o io Pokémon? L’interrogativo nasceva da una pura questione di orari, su differenti reti televisive, perché per il resto i due prodotti, anche se sembravano relativamente simili, erano e sono in realtà molto diversi. Oggi ci occuperemo quindi di uno dei due “contendenti”: i, parola composta che indicava i “digital monsters”., naturalmente. Pretty Cure un nome per tante eroine Il franchiseCon la parola genericavogliamo intendere e abbracciare l’intero franchise, che si compone ad oggi di ben nove serie animate, con relativi ...

PIATTAFORME: Nintendo Switch, PlayStation 4, PC SVILUPPATORE: Hyde PUBLISHER: Bandai Namco Entertainment World Next Order, dopo il buon risultato di Survive, torna

Digimon World Next Order arriva su Nintendo Switch e noi ci siamo rituffati a capofitto in questa avventura dedicata ai mostri di Bandai Namco.Scopriamo, in questa recensione, quali sono i punti di forza e di debolezza di Digimon World: Next Order, recentemente arrivato su Switch.