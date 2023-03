Diffidati Fiorentina-Lecce, viola a rischio squalifica in vista dell’Inter (Di domenica 19 marzo 2023) I Diffidati di Fiorentina-Lecce, i viola a rischio squalifica in vista del prossimo impegno contro l’Inter. Due giocatori di Italiano sono sotto la lente del giudice sportivo e in caso di cartellino giallo contro i salentini saranno squalificati: si tratta di Amrabat e Bonaventura, che dovranno stare molto attenti a non rimediare un’ammonizione al Franchi per esserci poi contro i nerazzurri dopo la sosta. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Idi, iindel prossimo impegno contro l’Inter. Due giocatori di Italiano sono sotto la lente del giudice sportivo e in caso di cartellino giallo contro i salentini sarannoti: si tratta di Amrabat e Bonaventura, che dovranno stare molto attenti a non rimediare un’ammonizione al Franchi per esserci poi contro i nerazzurri dopo la sosta. SportFace.

