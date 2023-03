Di Lorenzo: "Che grande tifo..." (Di domenica 19 marzo 2023) Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, si è espresso così, sui social, dopo la splendida gara contro il Torino: "Che grande gruppo, che grande tifo, che grande vittoria! Uniti insieme verso il nostro sogno". Sempre più "bionico", il Nostro mostro (in senso latino, cioè, meraviglioso)... Uno fra i terzini destri più forti al mondo... A cura di Alessandro Cardito Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 19 marzo 2023) Il capitano del Napoli Giovanni Di, si è espresso così, sui social, dopo la splendida gara contro il Torino: "Chegruppo, che, chevittoria! Uniti insieme verso il nostro sogno". Sempre più "bionico", il Nostro mostro (in senso latino, cioè, meraviglioso)... Uno fra i terzini destri più forti al mondo... A cura di Alessandro Cardito

