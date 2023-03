“Devi abbandonare la scuola”. Amici, è Maria De Filippi a dare la brutta notizia a fine puntata. Fan sotto choc (VIDEO) (Di domenica 19 marzo 2023) Una mitica grande prima puntata serale di Amici 22. L’evento, registrato nei giorni precedenti, è stato dibattito di molte discussioni vista la doppia eliminazione. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo, la prima a dover lasciare la scuola è stata Megan, una ballerina. La ragazza è stata di fatto allontanata dalla scuola per aver perso la sfida. Questo è un fatto noto da giorni perché la puntata è stata registrata e alcuni rumors sono chiaramente usciti dallo studio televisivo di Maria De Filippi. Alla ragazza è stato proposto un master a New York e tutto è finito alla grade. Tuttavia non si poteva sapere il secondo eliminato della puntata in quanto è una decisione postuma. Maria si collega con la casetta e decreta chi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 marzo 2023) Una mitica grande primaserale di22. L’evento, registrato nei giorni precedenti, è stato dibattito di molte discussioni vista la doppia eliminazione. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo, la prima a dover lasciare laè stata Megan, una ballerina. La ragazza è stata di fatto allontanata dallaper aver perso la sfida. Questo è un fatto noto da giorni perché laè stata registrata e alcuni rumors sono chiaramente usciti dallo studio televisivo diDe. Alla ragazza è stato proposto un master a New York e tutto è finito alla grade. Tuttavia non si poteva sapere il secondo eliminato dellain quanto è una decisione postuma.si collega con la casetta e decreta chi ...

